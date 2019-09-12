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Рада зробила перший крок до позбавлення нардепів грошей за прогули

Новини » Політика    12.09.2019 - 18:37
Рада зробила перший крок до позбавлення нардепів грошей за прогули
Ілюстративне фото (facebook.com verkhovna.rada.ukraine)

Вранці Рада включила закон до порядку денного

Верховна рада України в четвер, 12 вересня, схвалила законопроект №1035-2 про припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань ВРУ або засідань комітетів, передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 288 депутатів ВР. Рада також проголосувала за скорочені терміни підготовки закону до другого читання.

У разі, якщо нардеп протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії ВР України без поважних причин не бере особисту участь у більш, ніж одній третині пленарних засідань Ради або більш, ніж половині засідань комітету, до складу якого він входить, такому депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.

Припинення відшкодування депутату ВР витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, здійснюється розпорядженням голови парламенту за рішенням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики, яке приймається на підставі даних реєстрації за допомогою електронної системи підрахунку голосів картками та відомостей щодо обліку робочого часу народних депутатів, наданих Апаратом Ради.

Нагадаємо, вранці парламент включив цей закон до порядку денного.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи рекомендував Верховній раді прийняти за основу та в цілому законопроект №1035-2 "Про внесення змін до закону "Про статус народного депутата України".

Відзначимо, парламент направив на розгляд до Конституційного суду України законопроект №1027 авторства президента Володимира Зеленського, який передбачає позбавлення депутатів мандату за прогули і кнопкодавство.

Підкреслимо, під час першого засідання новообраного парламенту Зеленський пригрозив нардепам розпуском. Глава держави закликав парламентаріїв не допускати прогулів і кнопкодавства, а зосередитися на щоденній копіткій роботі.

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