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Нідерланди підняли питання обміну Цемаха на зустрічі послів в Брюсселі

Новини » В світі    12.09.2019 - 11:36
Нідерланди підняли питання обміну Цемаха на зустрічі послів в Брюсселі
Фото: Володимир Цемах (УНІАН)

Вони критично відгукнулися про те, що це питання не був згаданий у заяві ЄС

На зустрічі послів країн Євросоюзу в Брюсселі Нідерланди підняли питання обміну Україною колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

Як йдеться у повідомленні, Нідерланди критично відреагували, що це питання не згадали в заяві ЄС.

"Вчора голландці підняли питання про Цемаха серед послів ЄС, висловивши велику стурбованість, і критично відгукнулися про те, що це питання не було згадано у заяві ЄС. Але навряд чи зараз будуть подальші переговори з цього питання", - написав Йозвяк.

Нідерланди підняли питання обміну Цемаха на зустрічі послів в Брюсселі

Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних справ Нідерландів Стефан Блок заявив, що слідчі змогли допитати свідка у справі про катастрофу MH17 Володимира Цемаха, але також просили Україну не видавати його Росії. Пізніше Нідерланди просили РФ видати їм Цемаха.

Крім цього, 11 вересня нідерландське слідство перекваліфікувало статус Володимира Цемаха у підозрюваного у причетності до катастрофи MH17.

За даними слідства, Цемах влітку 2014 року був командиром засобів протиповітряної оборони "Донецької народної республіки".

Також раніше повідомлялося, що Цемах повертається на окуповану територію Донбасу після обміну. У соцмережах про повернення повідомила його дочка, яка опублікувала фотографію з Цемахом.

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