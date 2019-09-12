Українці дали оцінку роботі президента, Ради і уряду

Фото: Володимир Зеленський у Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни задоволені Зеленським, ставлення до парламенту і уряду поки не сформовано

На початку вересня 2019 року 71% українців задоволені діяльністю президента України Володимира Зеленського, 11% - протилежної думки, 18% - не змогли сформувати своє ставлення до нього. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Як зазначають соціологи, у порівнянні з липнем п.р. рівень задоволеності роботою Зеленського виріс майже в півтора рази.

Крім того, 29% громадян позитивно оцінюють роботу голови уряду Олексія Гончарука, з іншого боку 11% - негативно. Дві третини ще не змогли дати оцінок нового прем'єр-міністра.

Роботою новообраної Верховної ради задоволені 39% респондентів, незадоволені - 16%. Важко оцінити - 45%.

Опрос был проведен социологической группой "Рейтинг" 6-10 сентября 2019 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 8-12 червня 2019 року, діяльністю президента Володимира Зеленського, який вступив на посаду 20 травня, були задоволені 49% громадян України.

Відзначимо, директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович заявив, що рейтинг президента Володимира Зеленського різко впаде вже в лютому 2020 року, якщо не буде конкретних дій, які поліпшать ситуацію в країні.