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Українці дали оцінку роботі президента, Ради і уряду

Новини » Політика    12.09.2019 - 12:21
Українці дали оцінку роботі президента, Ради і уряду
Фото: Володимир Зеленський у Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)

Громадяни задоволені Зеленським, ставлення до парламенту і уряду поки не сформовано

На початку вересня 2019 року 71% українців задоволені діяльністю президента України Володимира Зеленського, 11% - протилежної думки, 18% - не змогли сформувати своє ставлення до нього. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Українці дали оцінку роботі президента, Ради і уряду

Як зазначають соціологи, у порівнянні з липнем п.р. рівень задоволеності роботою Зеленського виріс майже в півтора рази.

Українці дали оцінку роботі президента, Ради і уряду

Крім того, 29% громадян позитивно оцінюють роботу голови уряду Олексія Гончарука, з іншого боку 11% - негативно. Дві третини ще не змогли дати оцінок нового прем'єр-міністра.

Українці дали оцінку роботі президента, Ради і уряду

Роботою новообраної Верховної ради задоволені 39% респондентів, незадоволені - 16%. Важко оцінити - 45%.

Українці дали оцінку роботі президента, Ради і уряду

Опрос был проведен социологической группой "Рейтинг" 6-10 сентября 2019 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 2,0%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 8-12 червня 2019 року, діяльністю президента Володимира Зеленського, який вступив на посаду 20 травня, були задоволені 49% громадян України.

Відзначимо, директор Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович заявив, що рейтинг президента Володимира Зеленського різко впаде вже в лютому 2020 року, якщо не буде конкретних дій, які поліпшать ситуацію в країні.

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