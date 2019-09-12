ЄС продовжив персональні санкції проти Росії

Ілюстративне фото (European Union 2015 - European Parliament)

Санкції проти Росії продовжили ще на півроку

Європейський союз ще на шість місяців продовжив персональні санкції проти Російської Федерації. Про це йдеться в повідомленні на сайті Ради Європи.

Повідомляється, що Євросоюз продовжив санкції проти Росії за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України ще на шість місяців - до 15 березня 2020 року.

Санкції полягають в заморожуванні активів та обмеженні на в'їзд до країн ЄС. В даний час санкції застосовуються щодо 170 фізичних осіб та 44 компаній.

Крім того, ЄС у відповідь на російську агресію в Україні збереже до 31 січня 2020 року санкції проти окремих секторів російської економіки. До 23 червня 2020 року діють санкції у відповідь на незаконну анексію Криму і Севастополя.

Рішення буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС 13 вересня 2019 року.

Нагадаємо, Комітет постійних представників Європейського союзу (Coreper) прийняв рішення про продовження індивідуальних санкцій щодо Росії ще 4 вересня.

До цього президент України Володимир Зеленський заявляв, що санкції проти Росії можуть переглядатися тільки в бік посилення. Він також підкреслив, що поки Росія не почне виконувати мінські домовленості і поки не буде відновлена ​​територіальна цілісність України, санкції не можна послаблювати або скасовувати.

