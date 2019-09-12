Рада сьогодні не буде голосувати за розпуск ЦВК, - Арахамія

Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Арахамія заявив, що Рада сьогодні не буде голосувати за розпуск ЦВК

Питання дострокового розпуску Центральної виборчої комісії сьогодні не буде винесено в сесійну залу. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-України.

За його словами, може не вистачити голосів. Арахамія вважає, що треба було зібрати голів фракцій і обговорити це питання.

"Ми ще навіть не збирались. Коли вам треба 300 голосів, це означає, що треба зібрати голів фракцій і якось з ними це погодити, побачити які позиції. Ми цього поки що не робили. Це означає, що немає поки що.. Який сенс взагалі виносити питання, якщо немає розуміння, чи може бути 300 голосів? Тому я думаю, що шанси, що сьогодні буде ЦВК, десь близько нуля", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрований проект постанови про розпуск Центральної виборчої комісії.

РБК-Україна писало, що вчора Комітет Верховної ради з питань організації державної влади рекомендує парламенту схвалити подання президента Володимира Зеленського з приводу дострокового розпуску складу Центральної виборчої комісії.

Раніше президент Володимир Зеленський направив у ВР подання про звільнення нинішнього складу комісії.