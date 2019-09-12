Рада схвалила закон Зеленського про План оборони України за основу

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Комітет рекомендував Раді прийняти закон Зеленського про План оборони України

Верховна рада України прийняла за основу законопроект №1011 авторства президента Володимира Зеленського про План оборони України, передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект підтримали 316 нардепів.

Проектом передбачено законодавче врегулювання видання Плану оборони України і надання права президенту затверджувати його структуру.

"Ухвалення цього закону дозволить створити умови для підготовки органів державної влади, всіх складових сектору безпеки і оборони України, органів місцевого самоврядування, єдиної системи цивільного захисту, національної економіки до переведення з мирного на воєнний стан і відсічі збройної агресії, ліквідації збройного конфлікту, а також готовності населення і території держави до оборони", - зазначено в пояснювальній записці.

При цьому Рада не підтримала поданий народними депутатами альтернативний проект закону №1011-1.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує парламенту прийняти законопроект №1011 авторства Зеленського про План оборони України.

Додамо також, комітет парламенту 8 скликання з питань національної безпеки і оборони в лютому проголосував рекомендувати ВР прийняти за основу урядовий законопроект №9464 "Про внесення змін до закону "Про оборону України". Цим документом також передбачено розробку Плану оборони України президентом.

Як писало РБК-Україна, президент просить парламент нового скликання вивести Національну гвардію з системи Міністерства внутрішніх справ і перепідпорядкувати її президенту.