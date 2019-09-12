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НБУ і місією МВФ розпочали роботу над новою програмою для України

Новини » Економіка    12.09.2019 - 18:10
НБУ і місією МВФ розпочали роботу над новою програмою для України
Фото: Місія МВФ (www.bank.gov.ua)

Місія МВФ розпочала роботу в Україні

Правління Національного банку України зустрілося з місією Міжнародного валютного фонду, яка прибула до України для роботи для переговорів про нову програму. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, у зустрічі взяли участь голова НБУ Яків Смолій, перший заступник Катерина Рожкова та заступник Олег Чурій, а також представники місії МВФ на чолі з Роном ван Руденом.

Упродовж зустрічі Смолій наголосив, що співпраця з МВФ є вкрай важливою для підтримки макрофінансової стабільності в Україні. Насамперед тому, що це запорука подальшого здійснення реформ у країні, без яких неможливе довгострокове зростання української економіки. Також співпраця з МВФ відкриває Україні доступ до офіційного та приватного фінансування, зазначили в прес-службі.

"Представники Міжнародного валютного фонду висловили намір продовжувати конструктивний діалог про нову програми співпраці", - йдеться в повідомленні.

НБУ і місією МВФ розпочали роботу над новою програмою для України

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Олексій Гончарук 11 вересня заявив, що Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула в Україну. За його словами, переговори з представниками МВФ вже почалися.

Як зазначає агентство Fitch Ratings, нова угода України з Міжнародним валютним фондом, ймовірно, буде включати контрольні структурні "маяки". Серед зобов'язань України можуть бути нове законодавство, що посилює нагляд за фінансовим сектором (закон про "спліт"), розвиток ринку сільськогосподарських земель, стійкий прогрес і відчутні результати в боротьбі з корупцією, прогрес у приватизації та створення ринкового механізму для внутрішніх цін на газ.

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Теми: Акції протесту в Києві
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