Рада схвалила законопроект Зеленського по судовій реформі за основу

Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Документ підтримали 238 парламентарів

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №1008 "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ підтримали 238 депутатів ВР.

Так, проектом пропонується унормувати діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя, зокрема запровадити новий порядок формування ВККС, за яким призначення на посади дванадцяти членів комісії здійснюватиметься Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу. ВРП утворюватиме конкурсну комісію, до складу якої входитимуть: три особи, обрані Радою суддів України із числа її членів; три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, до складу Громадської ради міжнародних експертів, утвореної згідно із законом "Про Вищий антикорупційний суд".

Також законопроектом передбачається створення ВРП комісії з питань доброчесності та етики, яка забезпечить дотримання членами Вищої ради правосуддя та ВККС України високих критеріїв доброчесності та професійної етики.

Планується визначити, що суддівська винагорода встановлюється за єдиними правилами для всіх суддів незалежно від умов проходження ними кваліфікаційного оцінювання, оскільки усі судді судової системи мають єдиний правовий статус і є рівними перед законом.

"Законодавчо закріплене пунктами 22 і 23 розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про судоустрій і статус суддів" нерівне становище суддів, які виконують однакову роботу, в частині розміру отримуваної ними суддівської винагороди є неприпустимим, оскільки суддя вважається компетентним, доброчесним і таким, що відповідає займаній посаді, доки інше не буде встановлено у визначеному законом порядку", - вказано у пояснювальній записці.

Крім того, пропонується розширити категорії посад, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації).

Нагадаємо, Верховна рада планує внести зміни до закону про Вищий антикорупційний суд: парламент прийняв за основу в першому читанні законопроект президента Володимира Зеленського №1025. За його прийняття проголосували 345 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна раніше, у другому читанні документ Рада може прийняти вже 17 вересня.