ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський розповів, коли зустрінеться з Путіним

Новини » Політика    12.09.2019 - 17:32
Зеленський розповів, коли зустрінеться з Путіним
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зеленський заявив, що найближча зустріч з президентом РФ відбудеться в нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки". Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що зараз розробляється карта виконання Мінських угод з конкретними термінами.

"Ми розробляємо мапу виконання мінських угод з конкретними термінами. Найближчий крок - це зустріч у нормандському форматі і я впевнений, що ми на цій зустрічі зможемо вирішити багато ключових і дійсно складних елементів мінських домовленостей. Я думаю, що це буде найближчий контакт з президентом Російської Федерації", - заявив президент України.

Нагадаємо, Зеленський сподівається, що зустріч в нормандському форматі пройде у вересні 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, 23 вересня розпочнеться візит президента України Володимира Зеленського в США для участі в Генасамблеї ООН. Повідомляється, що Зеленський зустрінеться з президентом Америки Дональдом Трампом і урядом США.

Рада схвалила закон Зеленського про План оборони України за основу
Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир Путіннормандский формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся