Зеленський розповів, коли зустрінеться з Путіним

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зеленський заявив, що найближча зустріч з президентом РФ відбудеться в нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним на зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки". Про це він сказав на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський зазначив, що зараз розробляється карта виконання Мінських угод з конкретними термінами.

"Ми розробляємо мапу виконання мінських угод з конкретними термінами. Найближчий крок - це зустріч у нормандському форматі і я впевнений, що ми на цій зустрічі зможемо вирішити багато ключових і дійсно складних елементів мінських домовленостей. Я думаю, що це буде найближчий контакт з президентом Російської Федерації", - заявив президент України.

Нагадаємо, Зеленський сподівається, що зустріч в нормандському форматі пройде у вересні 2019 року.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, 23 вересня розпочнеться візит президента України Володимира Зеленського в США для участі в Генасамблеї ООН. Повідомляється, що Зеленський зустрінеться з президентом Америки Дональдом Трампом і урядом США.