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Бухарєва призначили першим заступником голови СБУ

Новини » Політика    12.09.2019 - 11:17
Бухарєва призначили першим заступником голови СБУ
Фото: Владислав Бухарєв (facebook com vladislav buharev)

Володимир Зеленський призначив Владислава Бухарєва

Президент Володимир Зеленський призначив Владислава Бухарєва першим заступником голови Служби безпеки України. Про це йдеться в указі президента.

Разом з тим, Бухарєв стає начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

"Призначити Бухарєва Владислава Вікторовича першим заступником голови Служби безпеки України - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", - йдеться у повідомленні.

Бухарєва призначили першим заступником голови СБУ

Зазначимо, що на сайті Офісу президента опублікували указ Зеленського про звільнення Бухарєва з посади голови Служби зовнішньої розвідки України.

"Звільнити Бухарєва Владислава Вікторовича з посади голови Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі.

Бухарєва призначили першим заступником голови СБУ

Разом з тим, Володимир Зеленський видав указ про призначення Олександра Руснака начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Зазначимо, Бухарєв був на посаді глави зовнішньої розвідки близько трьох місяців.

Нагадаємо, новим главою Служби безпеки України на засіданні Верховної ради України 29 серпня призначили Івана Баканова. Перед голосуванням Баканов виступив з промовою, в якій наголосив, що виступає за збереження за СБУ функцій правоохоронного органу.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський призначив Руслана Баранецького першим заступником голови Служби безпеки України.

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