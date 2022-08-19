Зенітки Gepard і бронетранспортери М113: яку допомогу Німеччина передала Україні

Німеччина передала Україні ще три зенітних самохідних установок Gepard, 11 гусеничних бронетранспортерів М113 і тисячу сухпайків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.

Окрім того, до відправки готуються:

Зазначимо, що загалом Україна отримала від Німеччини вже 15 Gepard, 44 бронетранспортери М113 і більше 400 тисяч сухпайків.

Нагадаємо, Німеччина разом з Євросоюзом придбали для України високоточні снаряди Vulcano, які можуть знищувати цілі на відстані до 80 кілометрів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина ігнорує запити України щодо постачання озброєння.

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