Зенітки Gepard і бронетранспортери М113: яку допомогу Німеччина передала Україні
Фото: Німеччина передала Україні зенітки Gepard і бронетранспортери М113 (Getty Images)
Німеччина передала Україні ще три зенітних самохідних установок Gepard, 11 гусеничних бронетранспортерів М113 і тисячу сухпайків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт німецького уряду.
Зазначимо, що загалом Україна отримала від Німеччини вже 15 Gepard, 44 бронетранспортери М113 і більше 400 тисяч сухпайків.
Окрім того, до відправки готуються:
- 20 70-мм ракетних установок з 2 000 ракетами;
- 1 592 снаряди для артилерії калібру 155 мм;
- 255 снарядів Vulcano для артилерії калібру 155 мм;
- 60 200 патронів калібру 40 мм;
- 6 підйомно-транспортних машин;
- 40 одиниць оновлених пристроїв для боротьби з дронами;
- 12 ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2;
- 30 кулеметів MG-3.
Нагадаємо, Німеччина разом з Євросоюзом придбали для України високоточні снаряди Vulcano, які можуть знищувати цілі на відстані до 80 кілометрів.
Раніше ЗМІ повідомляли, що Німеччина ігнорує запити України щодо постачання озброєння.
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