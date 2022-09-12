У Німеччині хочуть посилити армію, але знову відмовилися передавати Україні танки
Німеччина хоче посилити Бундесвер (Збройні сили). Проте німецький уряд знову відмовився надати Україні танки.
Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
"Війна в Україні показала всім, включаючи нас, німців, які звикли до миру, що державам потрібні збройні сили як останній засіб, а саме коли ворог має намір використовувати власні засоби для вторгнення", - заявила глава Міноборони.
За її словами, Німеччина звикла використовувати збройні сили в екстрених ситуаціях - операціях за кордоном чи під час ліквідації наслідків повені. Ламбрехт наголосила, що армія повинна бути готова виконувати свої обов'язки.
"Нам самим потрібні сильні, боєздатні збройні сили, щоб у разі потреби ми могли захистити себе та наш союз", - підкреслила вона.
Міністр закликала уряд збільшити фінансування армії та нагадала про спеціальний фонд Бундесверу в 100 млрд євро. При цьому вона знову наголосила, що Німеччина не буде надавати Україні танки.
"Жодна країна ще не поставила бронетранспортери чи основні бойові танки західного зразка", - сказала Ламбрехт.
Нагадаємо, за даними німецьких ЗМІ, уряд Німеччини протягом декількох місяців ігнорує запити України про постачання озброєння. Йдеться не лише про надання військової допомоги, але й про контракти з оборонними підприємствами.
При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що німецька зброя відіграє вирішальну роль у боях, які зараз відбуваються в Україні.
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