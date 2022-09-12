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У Німеччині хочуть посилити армію, але знову відмовилися передавати Україні танки

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Берлін, Понеділок 12 вересня 2022 15:41
У Німеччині хочуть посилити армію, але знову відмовилися передавати Україні танки Фото: міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина хоче посилити Бундесвер (Збройні сили). Проте німецький уряд знову відмовився надати Україні танки.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Війна в Україні показала всім, включаючи нас, німців, які звикли до миру, що державам потрібні збройні сили як останній засіб, а саме коли ворог має намір використовувати власні засоби для вторгнення", - заявила глава Міноборони.

За її словами, Німеччина звикла використовувати збройні сили в екстрених ситуаціях - операціях за кордоном чи під час ліквідації наслідків повені. Ламбрехт наголосила, що армія повинна бути готова виконувати свої обов'язки.

"Нам самим потрібні сильні, боєздатні збройні сили, щоб у разі потреби ми могли захистити себе та наш союз", - підкреслила вона.

Міністр закликала уряд збільшити фінансування армії та нагадала про спеціальний фонд Бундесверу в 100 млрд євро. При цьому вона знову наголосила, що Німеччина не буде надавати Україні танки.

"Жодна країна ще не поставила бронетранспортери чи основні бойові танки західного зразка", - сказала Ламбрехт.

Нагадаємо, за даними німецьких ЗМІ, уряд Німеччини протягом декількох місяців ігнорує запити України про постачання озброєння. Йдеться не лише про надання військової допомоги, але й про контракти з оборонними підприємствами.

При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що німецька зброя відіграє вирішальну роль у боях, які зараз відбуваються в Україні.

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