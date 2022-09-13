У Німеччині відновили 16 БМП Marder для ЗСУ, але відправити їх не можуть: названа причина

Фото: німецька компанія не може передати Україні відновлені БМП Marder (Getty Images)

Німецька компанія Rheinmetall відновила 16 бойових машин піхоти Marder для України, але поставки почати поки неможливо через перешкоди з боку Берліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ARD.