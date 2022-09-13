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США про військову допомогу Німеччині Україні: кожна країна сама визначає її тип

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Берлін, Вівторок 13 вересня 2022 13:53
США про військову допомогу Німеччині Україні: кожна країна сама визначає її тип Фото: США заявили, що Німеччина сама визначить тип військової допомоги Україні (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати високо цінують військову підтримку України з боку Німеччини і продовжуватимуть тісну координацію з Берліном. Однак Німеччина сама визначатиме тип військової допомоги Україні.

Про це заявила посол США в Берліні Емі Гутман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення американського посольства в Німеччині в Twitter.

За її словами, політика США залишається незмінною.

"Ми закликаємо всіх союзників і партнерів надати якомога більшу підтримку Україні в боротьбі за її демократичний суверенітет. Рішення про вид допомоги в кінцевому підсумку приймає кожна країна самостійно", - заявила посол.

Нагадаємо, напередодні міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Берлін не надаватиме Україні танки.

За даними німецьких ЗМІ, уряд Німеччини протягом декількох місяців ігнорує запити України про постачання озброєння. Мова йде не тільки про надання військової допомоги, а й про контракти з оборонними підприємствами.

При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що німецька зброя відіграє вирішальну роль у боях, які зараз відбуваються в Україні.

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