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Німеччина погодила продаж Україні сотні самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, - Spiegel

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Середа 27 липня 2022 16:51
Німеччина погодила продаж Україні сотні самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, - Spiegel Фото: Panzerhaubitze 2000 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Уряд Німеччини схвалив продаж Україні 100 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Зазначається, що 13 липня міністр економіки Роберт Хабек видав німецькому виробнику зброї Krauss-Maffei Wegmann ліцензію на виробництво Panzerhaubitze 2000.

Компанія Krauss-Maffei Wegmann, у відповідь виданню, підтвердила угоду з продажу зброї. Як відзначила пресслужба, бюджет 100 самохідних гаубиць становить 1,7 млрд євро. Обсяг угоди багаторазово перевищує попередні поставки на суму близько 600 мільйонів євро

Водночас наразі неясно, коли перші гаубиці будуть поставлені Україні. Однак виробництво може зайняти декілька років, у зв'язку з чим йдеться ймовірно про укріплення Збройних сил України у довгостроковій перспективі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші бійці показали як САУ PzH 2000 знищує броню окупантів за допомогою SMArt 155.

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