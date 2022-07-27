Німеччина погодила продаж Україні сотні самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, - Spiegel

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Зазначається, що 13 липня міністр економіки Роберт Хабек видав німецькому виробнику зброї Krauss-Maffei Wegmann ліцензію на виробництво Panzerhaubitze 2000.

Компанія Krauss-Maffei Wegmann, у відповідь виданню, підтвердила угоду з продажу зброї. Як відзначила пресслужба, бюджет 100 самохідних гаубиць становить 1,7 млрд євро. Обсяг угоди багаторазово перевищує попередні поставки на суму близько 600 мільйонів євро

Водночас наразі неясно, коли перші гаубиці будуть поставлені Україні. Однак виробництво може зайняти декілька років, у зв'язку з чим йдеться ймовірно про укріплення Збройних сил України у довгостроковій перспективі.