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Допомагає корегувати вогонь і не тільки. На що здатна німецька РЛС COBRA

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Україна, Понеділок 18 липня 2022 14:21
Допомагає корегувати вогонь і не тільки. На що здатна німецька РЛС COBRA Фото: РЛС COBRA (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

На озброєнні німецького Бундесверу перебуває радіолокаційна станція контрбатарейної боротьби СOBRA. Вона класифікує до 40 батарей за 2 хвилини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь".

Можливості СOBRA

  • Здатна визначати позиції артилерійських засобів противника, мінометних батарей, а також саморобних ракетних установок. Крім того, ця РЛС може обчислювати точки падіння снарядів та ракет, що дозволяє здійснювати коригуванню вогню своїх підрозділів, а також попереджати їх про небезпеку вогневого ураження.
  • СOBRA може на відстані до 100 кілометрів визначати місце перебування та класифікувати до 40 батарей за дві хвилини.

Технічні характеристики

  • До складу станції входять: антенна система, процесор обробки сигналів, індикатори обстановки та органи управління, апаратура навігації, зв’язку, обробки та передачі даних, система електроживлення.
  • Ця система РЛС являє собою плоску прямокутну напівпровідникову фазовану антену, що складається з 3000 малопотужних модулів, кожні чотири з яких об’єднуються у взаємозамінний блок. Вона забезпечує огляд повітряного простору шляхом електронного сканування.

Що допомагає виконувати функції

  • Для захисту від перешкод використовуються адаптивні системи зміни несучої частоти і цифрової селекції рухомих цілей. При цьому забезпечується регулювання рівня "хибних" тривог та формування "карти перешкод". Зниження рівнів бічних пелюсток діаграм спрямованості антен, значно ускладнює виявлення місце перебування радіолокаційної станції COBRA.
  • Для підвищення дальності дії та точності визначення координат цілей під час обробки сигналу використовуються: цифрове стиснення імпульсу, фільтрація доплерівських частот, обчислення моноімпульсної помилки та далеко-доплерівська інтерполяція.
  • Електроживлення станції здійснюється за допомогою вбудованого генератора змінного струму, а у разі виходу його з ладу акумуляторна батарея потужністю 350 Вт забезпечує роботу для подальшого переміщення.

Універсальність

Конструкція станції дозволяє здійснювати переміщення будь-яким видом транспорту, включаючи військово-транспортні літаки типу С-130 Геркулес або С-160 Трансалл.

Відзначимо, за повідомленням німецького видання Die Welt, станом на початок травня 2022 року Україна надіслала до Німеччини запит на отримання 40 РЛС COBRA. Однак із резервів бундесверу наразі може бути поставлено від трьох до п'яти систем.

Як повідомлялось, уряд Німеччини планує передати Україні радарну систему Cobra. Це дозволить підвищити точність стрільби самохідної гаубиці Panzerhaubitze 2000.

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