Україна отримає від Німеччини ще п'ять зенітних установок Gepard і РЛС COBRA

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини.

Зокрема, уряд Німеччини анонсував передачу п'яти зенітних установок Gepard і радіолокаційну станцію COBRA.

Нагадаємо, що зенітна самохідна установка Gepard здатна знищувати повітряні цілі на висоті від 100 м до 4 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/сек, а також наземні цілі на дальності до 4500 метрів з місця і в русі.

РЛС COBRA - це станція контрбатарейної боротьби, яка визначає координати позицій артилерії противника, мінометних батарей, а також саморобних ракетних установок. Крім того, РЛС може розраховувати точки падіння снарядів і ракет, що дозволяє коригувати вогонь своїх підрозділів, а також сповіщати їх про загрозу вогневого ураження.