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Україна отримає від Німеччини ще п'ять зенітних установок Gepard і РЛС COBRA

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Київ, Вівторок 06 вересня 2022 21:25
Україна отримає від Німеччини ще п'ять зенітних установок Gepard і РЛС COBRA Фото: Німеччина передасть Україні зенітні установки Gepard і РЛС COBRA (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Німеччина незабаром передасть Україні кілька одиниць військової техніки, серед якої зенітні установки і РЛС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини.

Зокрема, уряд Німеччини анонсував передачу п'яти зенітних установок Gepard і радіолокаційну станцію COBRA.

Нагадаємо, що зенітна самохідна установка Gepard здатна знищувати повітряні цілі на висоті від 100 м до 4 км, що летять зі швидкістю до 350-400 м/сек, а також наземні цілі на дальності до 4500 метрів з місця і в русі.

РЛС COBRA - це станція контрбатарейної боротьби, яка визначає координати позицій артилерії противника, мінометних батарей, а також саморобних ракетних установок. Крім того, РЛС може розраховувати точки падіння снарядів і ракет, що дозволяє коригувати вогонь своїх підрозділів, а також сповіщати їх про загрозу вогневого ураження.

Раніше Шольц заявив, що Німеччина не постачатиме Україні зброю, якою можна обстрілювати територію Росії. Берлін не хоче, щоб війна переросла в зовсім інший конфлікт.

Нагадавши, Німеччина передала Україні сумарно 15 зенітних самохідних установок Gepard, а також більше десятка гусеничних бронетранспортерів м113.

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