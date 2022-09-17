ua ru
Сб, 17 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Штайнмаєр обіцяє безстрокову підтримку Україні: буде скільки це потрібно

Новость на русском →
Київ, Субота 17 вересня 2022 15:23
Штайнмаєр обіцяє безстрокову підтримку Україні: буде скільки це потрібно Фото: Руслан Стефанчук і Франк-Вальтер Штайнмаєр (rada.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Німеччина розділяє страждання мільйонів українців. Та обіцяє безстроково підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Німеччини Франк-Вальтера Штайнмаєра під час зустрічі з головою Верховної ради Русланом Стефанчуком.

Як цитує прес-служба парламенту слова Штайнмаєра, Німеччина діє з переконання, що Україна - це держава, на яку напали.

"Ми розділяємо страждання мільйонів українців та українок, і наша допомога не закінчиться. Вона не має термінів. Попри економічні труднощі, з якими зараз стикається наше суспільство, ми будемо й надалі вас підтримувати. Стільки, скільки це буде потрібно", - зазначив німецький президент.

Своєю чергою Стефачук зауважив, те, що зараз відбувається на фронті є справді переломним моментом.

"Є декілька компонентів, які цьому сприяли. По-перше, героїзм української армії. По-друге, допомога наших партнерів, фінансова та насамперед військова. По-третє, велике підняття духу у суспільстві, у цивілізованому світі, що ми продемонстрували, що можемо перемогти у цій війні", - підкреслив голова парламенту.

Стефанчук закликав президента Німеччини посприяти ухваленню рішень щодо військової допомоги Україні, зокрема у питанні постачання сучасної зброї.

Нагадаємо, нещодавно міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, Берлін передасть Києву більше зброї через його здатність перемогти у війні.

Додамо, сьогодні стало відомо, що німецький уряд схвалив продаж Україні 18 САУ RCH-155, але їх поставка буде можливою не раніше 2025 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Штайнмаєр Військова допомога
NEWS
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
Збитий літак і 200 вбитих окупантів: Генштаб оновив втрати росіян
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки