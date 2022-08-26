Німеччина не постачатиме Україні зброю, якою можна обстрілювати територію Росії, - Шольц

У Німеччині мають намір дуже виважено підходити до питання постачання Україні сучасного озброєння. Берлін не хоче, щоб війна переросла "у зовсім інший конфлікт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Укрінформ , яке оприлюднило витяг зі заяви німецького канцлера Олафа Шольца.

Політик зазначив, що метою залишається унеможливлення перемоги Путіна у війні, а також збереження суверенітету й територіальної цілісності України.

"Президент США (Джо Байден - ред.) сформулював це досить чітко: він сказав, що не постачатиме зброю, за допомогою якої можна обстріляти територію Росії. Я вважаю це принципом, який ми все дотримуємося. І тому ми дивимося, що роблять інші", - сказав Шольц.

Канцлер наголосив, що Німеччина діятиме так, аби російсько-українська війна не переросла у "зовсім інший конфлікт".

Водночас політик підтвердив, що Берлін продовжуватиме постачати Києву системи важкого озброєння, зокрема гаубиці, РСЗВ і системи ППО IRIS-Т.