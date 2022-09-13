Абстрактні страхи і виправдання. Кулеба відреагував на відмову Німеччини передавати ЗСУ танки

Відмова Німеччини передавати українським військовим танки і БМП є необґрунтованою і демонструє абстрактні страхи Берліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в Twitter.

За його словами, сигнали з Німеччини про постачання нової зброї для України розчаровують, враховуючи те, наскільки сильно ЗСУ необхідні танки "Леопард" і БМП "Мардер" для порятунку мирного населення від геноциду. "Ніякого раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, тільки абстрактні страхи і виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ - ні?", - зазначив міністр.