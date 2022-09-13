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Абстрактні страхи і виправдання. Кулеба відреагував на відмову Німеччини передавати ЗСУ танки

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Київ, Вівторок 13 вересня 2022 15:58
Абстрактні страхи і виправдання. Кулеба відреагував на відмову Німеччини передавати ЗСУ танки Фото: Дмитро Кулеба, голова МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Відмова Німеччини передавати українським військовим танки і БМП є необґрунтованою і демонструє абстрактні страхи Берліна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в Twitter.

За його словами, сигнали з Німеччини про постачання нової зброї для України розчаровують, враховуючи те, наскільки сильно ЗСУ необхідні танки "Леопард" і БМП "Мардер" для порятунку мирного населення від геноциду.

"Ніякого раціонального аргументу, чому цю зброю не можна надати, тільки абстрактні страхи і виправдання. Чого боїться Берлін, а Київ - ні?", - зазначив міністр.

Нагадаємо, у понеділок, 12 вересня, міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що Німеччина в черговий раз відмовляється від передачі танків і бронетранспортерів Україні.

Вона пояснила це тим, що "жодна країна ще не почала поставки такого озброєння західного зразка для ЗСУ".

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