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Україна очікує на збільшення допомоги від Німеччини на фоні успіхів ЗСУ

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Вівторок 13 вересня 2022 15:27
Україна очікує на збільшення допомоги від Німеччини на фоні успіхів ЗСУ Фото: Україна очікує на збільшення допомоги від Німеччини на фоні успіхів ЗСУ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Завтра у Німеччини заслухають звіт міністра закордонних справ ФРН Анналени Бербок, під час якого, вочевидь, буде підняте питання щодо збільшення військово-технічної допомоги для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

"Успіхи українських сил оборони в проведенні контрнаступальної операції об’єднують європейські політичні сили", - йдеться у заяві.

Тому в Україні очікують на збільшення допомоги від Німеччини, після останнього візиту Бербок у Київ. За словами військових, саме це допоможе продовжити успішний контрнаступ українських сил оборони та звільнити захоплені РФ території.

"На сьогодні розв'язання цих питань проходить у тісній співпраці з українською стороною. Насамперед мова про системи протиповітряної оборони, танки та БМП німецького виробництва", - заявили в розвідці.

Для України є важливим відхід від схеми "кругового обміну" з країнами Центрально-Східної Європи та перехід до прямих поставок Україні зброї із запасів Бундесверу та підприємств військово-промислового комплексу. Україна і ЗСУ наразі потребують більш новітньої зброї, а не лише передачі старих зразків техніки виробництва СРСР.

"Україна високо цінує допомогу Німеччини та вірить у подальшу співпрацю в напрямку переозброєння та захисту спільного європейського дому від російської агресії", - додали на завершення.

Нагадаємо, що Німеччина змінила свою позицію щодо військової допомоги Україні на 180 градусів після російського повномасштабного вторгнення.

Також, Німеччина допоможе Україні підготувати звільнені території до зими.

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