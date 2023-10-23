Обстрел терминала "Новой почты" и ДТП на блокпосту под Киевом: новости за выходные
В ночь на воскресенье российские оккупанты обстреляли терминал "Новой почты" в Харьковской области, а под Киевом произошло смертельное ДТП с гибелью военного, дежурившего на блокпосту.
Детальнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина.
Война РФ против Украины
Новости за 21 октября:
- ВСУ проводят операции в селе Крынки на левом берегу Херсонской области;
-
Генштаб обновил потери РФ за сутки;
-
Потери артиллерии россиян в Запорожской области в пять раз превысили украинские;
-
Пограничники разбили российских штурмовиков на одном из флангов под Бахмутом;
-
Россияне заявили, что "сбили" ракету над Ростовом;
-
ВСУ уничтожили еще 11 танков на южном фронте.
Новости за 22 октября:
- РФ пытается помешать ВСУ закрепиться в Крынках на левом берегу Херсонской области;
-
Кадыровцы "изобрели" новый вид террора в Токмаке;
-
-
РФ перебрасывает новые силы на Таврическое направление;
- В Донецкой области десантники за одно сражение ликвидировали 9 единиц техники РФ.
Удар по терминалу "Новой почты"
Напомним, оккупанты нанесли удар по терминалу "Новой почты" в селе Коротич под Харьковом около 22:15 21 октября. Россияне выпустили зенитные ракеты С-300
В результате атаки врага вспыхнул пожар, терминал был почти полностью разрушен. Также повреждены грузовые автомобили.
По последним данным, в результате атаки шесть человек погибли, еще 17 человек получили ранения.
Больше о деталях и последствиях циничной атаки россиян - в материале РБК-Украина.
Смертельное ДТП в Киеве
Напомним, в ночь на воскресенье, 22 октября, на въезде в Киев со стороны Броваров произошло ДТП. Во время аварии автомобиль насмерть сбил стоящего на блокпосте военного.
Вечером стало известно, что водитель получил подозрение.
Буданов рассказал о своих боевых выходах во время войны
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины КириллБуданов заявил, что непосредственное участие в боевых выходах иногда необходимо, поскольку присутствие руководителя ободряет и мотивирует бойцов.
"Иногда оно (присутствие - ред.) обязательно. Потому что все мы люди. И всем иногда бывает страшно. Иногда нахожу варианты, как это сделать (подбодрить бойцов - ред.)", - заявил Буданов.
В Одесской области от удара током погиб подросток
В Одесской области в результате удара током погиб подросток. Еще двоих детей госпитализировали в тяжелом состоянии.
Трагедия произошла в ночь на 21 октября в селе Слободка Подольского района. Детей ударило током на крыше вагона. Спасатели с помощью трехколенной лестницы, веревки и ноши сняли тело парня.
Зеленский и Эрдоган обсудили мирный саммит по Украине на Мальте и "зерновое соглашение"
Президент Владимир Зеленский провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди прочего они обсудили мирный саммит по Украине, который состоится в конце октября на Мальте.
"Я говорил с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил Турцию за настойчивую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщил Зеленский.
В Минобороны назвали сроки следующего заседания "Рамштайн"
Следующее заседание в формате "Рамштайн" пройдет уже в ноябре этого года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.