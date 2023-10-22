РФ пытается помешать ВСУ закрепиться в Крынках на левом берегу Херсонской области, - ISW

Россияне пытаются помешать попыткам ВСУ закрепиться в Крынках на левом берегу Херсонской области и наладить туда поставки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что российская служба ВВС передала 21 октября слова военных ВСУ, участвующих в наземных операциях на восточном берегу, заявил, что они ведут бои за полный контроль над Крынки (30 км северо-восточнее города Херсона и 2 км от реки Днепр. ).

Российские военные блоггеры утверждали, что украинские войска сохраняют позиции в Крынках, но расходились во мнениях относительно масштабов этих позиций. Один из них утверждал, что украинские войска продвинулись почти в двух километрах южнее Крынков. Другой военный блоггер утверждал, что украинские силы контролируют все Крынки, тогда как еще один военкор прямо опроверг это утверждение и утверждал, что российские войска вытеснили украинскую диверсионно-разведывательную группу с позиций на южной окраине населенного пункта.

Российские военные блоггеры утверждают, что российские войска обстреливают украинские позиции у Антоновского моста к северу от Олешек (7 км к югу от Херсона и 4 км от Днепра) и Антоновского железнодорожного моста к северу от Пойма (10 км к юго-востоку от Херсона и 4 км от г. Днепр).

Один военный блоггер утверждал, что боевые действия велись вблизи Крынок и Песчановки (12 км юго-восточнее Херсона и 3 км от реки Днепр), хотя большинство российских источников утверждали, что российские войска преимущественно используют авиацию и артиллерию, чтобы попытаться выбить украинские силы из позиций на восточном берегу.

Некоторые российские военные блоггеры утверждали, что украинские силы эвакуируют раненых и опрокидывают новые силы и легкую технику через Днепр для поддержки позиций на восточном берегу.

Украинские силы сохраняют присутствие на восточном берегу после того, как в ночь с 17 на 18 октября начали более масштабные, чем обычно, наземные операции, что свидетельствует о том, что украинские силы смогли надлежащим образом обеспечить и усилить группы, проводившие эти операции, несмотря на активизацию российской авиации вдоль р. Днепр.

Бои в Кринках

Днем ранее ISW опубликовал отчет, где отметил, что на кадрах с геолокацией, опубликованных 19 октября, видно, как украинские войска продвинулись на северо-восток Крынок Херсонской области.

По данным российских источников, украинские силы закреплялись в районе Крынок и продолжали сохранять свое присутствие в районе Антоновского и железнодорожного мостов через Днепр. Также сообщалось о боях в районе Песчановки.

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