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Почти 800 оккупантов и больше 50 ББМ. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Украина, Суббота 21 октября 2023 08:09
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Почти 800 оккупантов и больше 50 ББМ. Генштаб обновил потери РФ за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 21 октября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро субботы, 21 октября, составили 790 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 292850 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 5 артсистем и 55 ББМ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 292850 (+790) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 5063 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 9612 (+55) ед,
  • артиллерийских систем - 7017 (+5) ед,
  • РСЗО - 822 ед,
  • средства ПВО - 548 ед,
  • самолетов - 320 ед,
  • вертолетов - 324 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5330 (+4),
  • крылатые ракеты - 1535 ед,
  • корабли /катера - 20 ед,
  • подводные лодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 9391 (+21) ед,
  • специальная техника - 990 (+5).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, на Марьинском направлении отражены около 20 атак врага. Также ВСУ поразили станцию РЭБ противника.

Кроме того, как говорится в отчете Института изучения войны, ВСУ повредили и уничтожили почти 50 российских танков и более 100 единиц бронетехники в течение дня боев под Авдеевкой. ВСУ нанесли удар по российской термобарической артиллерийской системе TOS-1 вблизи Авдеевки.

Также украинские войска отразили российские атаки вблизи Золотой Нивы, Старомайорска, Ровно и Полтавки.

Кроме этого, ВСУ продолжают вести более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу Херсонской области. В частности, украинские бойцы ведут бои в селе Крынки.

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