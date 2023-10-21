ВСУ проводят операции в селе Крынки на левом берегу Херсонской области, - ISW

ВСУ продолжают вести более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу Херсонской области. В частности, украинские бойцы ведут бои в селе Крынки.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 19 октября, видно, что украинские войска продвинулись на северо-восток Крынок (27 км к востоку от города Херсон и 2 км от реки Днепр). По данным российских источников, украинские силы закрепляются в районе Крынков и продолжают сохранять свое присутствие в районе Антоновского и железнодорожного мостов через Днепр.

Российские блогеры также заявляли, что подразделения ВСУ временно продвинулись до дороги Козачьи Лагеря-Крынки-Корсунка, прежде чем российские авиаудары отбросили украинские войска к северной окраине населенного пункта. Также сообщалось о боях в районе Песчановки (14 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра). Так, 19 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что российская авиация нанесла удар по Песчановке, которая расположена на левом берегу. Аналитики ISW предполагают, что на тот момент украинские силы все еще присутствовали в населенном пункте.

Ключевые выводы ISW: