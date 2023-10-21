ВСУ проводят операции в селе Крынки на левом берегу Херсонской области, - ISW
ВСУ продолжают вести более масштабные, чем обычно, наземные операции на левом берегу Херсонской области. В частности, украинские бойцы ведут бои в селе Крынки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
На кадрах с геолокацией, опубликованных 19 октября, видно, что украинские войска продвинулись на северо-восток Крынок (27 км к востоку от города Херсон и 2 км от реки Днепр). По данным российских источников, украинские силы закрепляются в районе Крынков и продолжают сохранять свое присутствие в районе Антоновского и железнодорожного мостов через Днепр.
Российские блогеры также заявляли, что подразделения ВСУ временно продвинулись до дороги Козачьи Лагеря-Крынки-Корсунка, прежде чем российские авиаудары отбросили украинские войска к северной окраине населенного пункта. Также сообщалось о боях в районе Песчановки (14 км к востоку от Херсона и 4 км от Днепра). Так, 19 октября в Генштабе ВСУ сообщили, что российская авиация нанесла удар по Песчановке, которая расположена на левом берегу. Аналитики ISW предполагают, что на тот момент украинские силы все еще присутствовали в населенном пункте.
Ключевые выводы ISW:
- Российские войска 20 октября предприняли новую попытку наступления возле Авдеевки и продвинулись незначительно, что указывает на то, что российское военное командование по-прежнему привержено наступательным операциям в этом районе, несмотря на тяжелые потери техники и личного состава.
- Российские и украинские источники продолжают указывать, что российские подразделения, обороняющие левый берег Херсонской области, менее боеспособны, чем войска РФ на других частях фронта.
- Украинские силы продолжили контрнаступательные действия под Бахмутом и на западе Запорожской области.
- Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил 20 октября, что российские власти должны лишить мигрантов полученного российского гражданства, если они не желают воевать на Украине.
Ранее сообщалось, что увеличение количества вражеских обстрелов на юге связано с опасениями оккупантов продвижения украинских войск.
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