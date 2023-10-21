Пограничники разбили российских штурмовиков на одном из флангов под Бахмутом

Украинские пограничники разбили группу российских штурмовиков. Это произошло на одном из флангов Бахмутского направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

Как рассказывают пограничники, вражеские силы пытались захватить опорный пункт бойцов ГПСУ.

Пограничники остановили оккупантов огнем из минометов и автоматических гранатометов. В это время артиллерия ВСУ ударила по бронетехнике, на которой передвигались захватчики.

"Боевые машины уничтожили. Остатки пехоты, которая пыталась сбежать, "накрыли" пограничники-минометчики", - отмечают пограничники.

Бои за Бахмут

Бахмутское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Наши защитники продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута. Ранее там были освобождены населенные пункты Клещиевка и Андреевка.

При этом сам Бахмут пока остается под контролем неприятеля. Также оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции на южном фланге, но безуспешно.