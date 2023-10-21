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ВСУ уничтожили еще 11 танков на южном фронте. Большинство - в Донецкой области

Донецкая область, Суббота 21 октября 2023 19:49
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ВСУ уничтожили еще 11 танков на южном фронте. Большинство - в Донецкой области Фото: ВСУ уничтожили 50 единиц техники на Таврическом направлении (facebook.com PresscentrTavria)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины уничтожили 50 единиц техники на Таврическом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерала Александра Тарнавского.

По данным Тарнавского, в общем, враг нанес 1 ракетный и 24 авиационных удара, провел 53 боевых столкновения, кроме того, совершил 685 артобстрелов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1244 огневых задачи. Общие потери врага составили 496 человек. 2 оккупанта сдались в плен", - добавил командующий.

За сутки было уничтожено 50 единиц военной техники противника. В частности:

  • 11 танков,
  • 29 ББМ,
  • 1 БпЛА,
  • 7 единиц автомобильной и 2 - специальной техники,
  • 4 склада боеприпасов врага,
  • 27 единиц ВВТ оккупантов повреждены.

Попытки наступления РФ в Донецкой области

В последние недели российские оккупанты устроили самое масштабное наступление на Авдеевку, которого не было с 2014 года.

Еще с утра 18 октября в городе было относительно тихо, но глава Авдеевской МВА Виталий Барабаш утверждал - ожидается новое обострение. Уже с вечера, 18 октября, в районе Авдеевки действительно начали фиксировать новое обострение.

Из-за обострения боевых действий в районе Авдеевки Донецкой области новую гуманитарную помощь в город не завозят. Эвакуация гражданских продолжается, в настоящее время в городе остаются около 1600 человек.

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