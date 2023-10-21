Зеленский и Эрдоган обсудили мирный саммит по Украине на Мальте и "зерновую сделку"

Президент Владимир Зеленский провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Среди прочего они обсудили мирный саммит по Украине, который пройдет в конце октября на Мальте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главі государства в Twitter.

"Я говорил с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и поблагодарил Турцию за настойчивую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщил он.

В ходе переговоров они обсудили следующий раунд переговоров по формуле мира на Мальте.

"Турция примет в них участие, добавив свой авторитетный голос и позицию", - подчеркнул Зеленский.

Помимо этого лидеры двух стран обсудили продовольственную безопасность.

"Несмотря на срыв Россией Черноморской зерновой инициативы, Украина сохраняет приверженность своей жизненно важной роли гаранта глобальной продовольственной безопасности и обеспечивает функционирование Черноморского зернового коридора", - заявил Зеленский.

Также президенты Украины и Турции обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и пришли к единому мнению о необходимости обеспечения защиты гражданского населения и соблюдения гуманитарного права.

Мирный саммит по Украине на Мальте

На Мальте пройдут мирные переговоры по Украине, в которых примут участие советники глав государств. Встреча состоится 28 и 29 октября.

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