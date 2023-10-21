Иногда это обязательно. Буданов рассказал о своих боевых выходах во время войны

Непосредственное участие в боевых выходах иногда необходимо, так как присутствие руководителя подбадривает и мотивирует бойцов.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на фильм Дмитрия Комарова "Год. Харьковщина".

"Иногда оно (присутствие – ред.) обязательно. Потому что все мы люди. И всем иногда бывает страшно. Иногда нахожу варианты, как это сделать (подбодрить бойцов – ред.)", - заявил Буланов.

Отвечая на вопрос о том, оправдан ли риск потерять главу разведки во время войны, он подчеркнул, что это вопрос сугубо риторический.

"Если это дало положительный результат, значит, это было сделано правильно. Если результата положительного нет, значит были ошибки. Победителей не судят. Это древняя мудрость, но она верна", - добавил глава ГУР Минобороны Украины.

Спецоперации ГУР

Ранее боец ГУР рассказал о спецоперации, в которой лично участвовал Буданов, и смог убедить сдаться в плен 19 россиян.

Также недавно в Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что украинские спецназовцы высадились в оккупированном Крыму.

Так, спецназовцы "Стугны" и "Братства" десантировались на территории полуострова и нанесли огневое поражение по российским оккупантам.

Позже представитель ГУР Андрей Юсов рассказал, что в рамках высадки у бойцов ГУР в оккупированном Крыму произошло жестокое сражение. Россияне понесли значительные потери, а наши группы уже вернулись из спецоперации.