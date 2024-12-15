В России взорвали железнодорожное полотно возле моторного завода, - ГУР
В Ульяновске взрыв разрушил железнодорожное полотно. Военная логистика оккупационной армии РФ претерпела очередное осложнение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления разведки Украины.
Вчера, 14 декабря, в железнодорожном районе Ульяновска, на участке недалеко от реки Свияга, в нескольких километрах от местного локомотивного депо и Ульяновского моторного завода произошел взрыв, повредивший железнодорожное полотно.
В ГУР также сообщили, что 13 декабря, в городе Краснодар пожар вывел из строя три локомотива, а 11 декабря в Брянске сгорели два магистральных тепловоза.
"Процесс ослабления объектов логистики, которые Россия использует для ведения геноцидной войны против Украины, продолжается", - сказали в ГУР.
Напомним, что сегодня РБК-Украина сообщало, что украинские воины провели успешную операцию по уничтожению логистики врага.
По данным источников, защитникам удалось уничтожить 40 цистерн с горючим РФ на 4 млн долларов.
Кроме того, на днях дроны ГУР Минобороны поразили топливно-энергетический комплекс в Брянской области. Под удар попала "Нефтебаза Брянская". Она поставляет топливо российской армии.
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