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В России взорвали железнодорожное полотно возле моторного завода, - ГУР

Россия, Воскресенье 15 декабря 2024 15:48
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В России взорвали железнодорожное полотно возле моторного завода, - ГУР Фото: в России взорвали железнодорожное полотно (armyinform-com-ua)
Автор: Карина Левицкая

В Ульяновске взрыв разрушил железнодорожное полотно. Военная логистика оккупационной армии РФ претерпела очередное осложнение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления разведки Украины.

Вчера, 14 декабря, в железнодорожном районе Ульяновска, на участке недалеко от реки Свияга, в нескольких километрах от местного локомотивного депо и Ульяновского моторного завода произошел взрыв, повредивший железнодорожное полотно.

В ГУР также сообщили, что 13 декабря, в городе Краснодар пожар вывел из строя три локомотива, а 11 декабря в Брянске сгорели два магистральных тепловоза.

"Процесс ослабления объектов логистики, которые Россия использует для ведения геноцидной войны против Украины, продолжается", - сказали в ГУР.

Напомним, что сегодня РБК-Украина сообщало, что украинские воины провели успешную операцию по уничтожению логистики врага.

По данным источников, защитникам удалось уничтожить 40 цистерн с горючим РФ на 4 млн долларов.

Кроме того, на днях дроны ГУР Минобороны поразили топливно-энергетический комплекс в Брянской области. Под удар попала "Нефтебаза Брянская". Она поставляет топливо российской армии.

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