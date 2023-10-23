Обстріл терміналу "Нової пошти" та ДТП на блокпосту під Києвом: новини за вихідні

В ніч на неділю російські окупанти обстріляли термінал "Нової пошти" в Харківській області, а під Києвом сталась смертельна ДТП з загибеллю військового, що чергував на блокпосту.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна РФ проти України

Новини за 21 жовтня:

Новини за 22 жовтня:

Удар по терміналу "Нової пошти"

Нагадаємо, окупанти завдали удару по терміналу "Нової пошти" у селі Коротич під Харковом близько 22:15 21 жовтня. Росіяни випустили зенітні ракети С-300.

Внаслідок атаки ворога спалахнула пожежа, термінал було майже повністю зруйновано. Також пошкоджено вантажні автомобілі.

За останніми даними, внаслідок атаки шестеро осіб загинули, ще 17 осіб отримали поранення.

Більше про деталі та наслідки цинічної атаки росіян - у матеріалі РБК-Україна.

Смертельна ДТП в Києві

Нагадаємо, в ніч на неділю, 22 жовтня, на в'їзді в Київ з боку Броварів сталася ДТП. Під час аварії автомобіль на смерть збив військового, який стояв на блокпості.

Ввечері стало відомо, що водій отримав підозру.

Буданов розповів про свої бойові виходи під час війни

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що безпосередня участь у бойових виходах іноді необхідна, оскільки присутність керівника підбадьорює та мотивує бійців.

"Іноді вона (присутність - ред.) обов'язкова. Тому що всі ми люди. І всім інколи буває страшно. Іноді знаходжу варіанти, як це зробити (підбадьорити бійців - ред.)", - заявив Буданов.

В Одеській області від удару струмом загинув підліток

В Одеській області внаслідок удару струмом загинув підліток. Ще двох дітей шпиталізували у важкому стані.

Трагедія сталася в ніч на 21 жовтня у селі Слобідка Подільського району. Дітей вдарило струмом на даху вагона. Рятувальники за допомогою триколінної драбини, мотузки та нош зняли тіло хлопця.

Зеленський та Ердоган обговорили мирний саміт щодо України на Мальті та "зернову угоду"

Президент Володимир Зеленський провів переговори з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Серед іншого вони обговорили мирний саміт щодо України, який відбудеться наприкінці жовтня на Мальті.

"Я говорив із президентом Реджепом Таїпом Ердоганом і подякував Туреччині за наполегливу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - повідомив Зеленський.

У Міноборони назвали терміни наступного засідання "Рамштайн"

Наступне засідання в форматі "Рамштайн" пройде вже в листопаді цього року.

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