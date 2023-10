Обстрел "Новой почты" под Харьковом: детали и последствия атаки россиян

При подготовке материала использовались источники: Telegram главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, Воздушных сил ВСУ, Офиса генпрокурора, Facebook президента Владимир Зеленского и управления ГСЧС Харьковской области.

Когда ударили россияне

Вчера после 22:00 в Харьковской области была объявлена воздушная тревога. Сразу после этого в Харькове и окрестностях раздались взрывы. По данным правоохранителей, оккупанты ударили около 22:15.

Первым об ударе по терминалу "Новой почты" сообщил президент Владимир Зеленский. Он показал видео с места "прилета" и сообщил о первых жертвах.

Чем били оккупанты

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов раскрыл детали трагедии. По его словам, оккупанты ударили ракетами С-300.

Воздушные силы ВСУ также подтверждают, что оккупанты в ночь с 21 на 22 октября атаковали Украину управляемыми зенитными ракетами С-300. Их выпускали из Белгородской области и временно оккупированной территории Донецкой области.

Фото: оккупанты ударили ракетами С-300 (facebook.com/DSNSKHARKIV)

Последствия и пострадавшие

В результате вражеского удара вспыхнул пожар на площади около 300 квадратных метров. Терминал "Новой почты" почти полностью разрушен, повреждены грузовые автомобили.

#Russia attacked the #Kharkiv region with missiles, destroying the Nova Poshta postal terminal.



At least 6 people were killed, and 14 were injured. The rescue operation is ongoing.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/DvfN0rteZ5