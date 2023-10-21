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В Одесской области от удара током погиб подросток, двое детей в тяжелом состоянии

Одесская область, Суббота 21 октября 2023 09:56
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В Одесской области от удара током погиб подросток, двое детей в тяжелом состоянии Фото: в Одесской области от удара током погиб подросток (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Одесской области в результате удара током погиб подросток. Еще двоих детей госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС Одесской области.

Трагедия произошла в ночь на 21 октября в селе Слобидка Подольского района. Детей ударило током на крыше вагона. Спасатели с помощью трехколенной лестницы, веревки и ношей сняли тело парня.

Также в результате инцидента пострадали еще двое подростков 2006 и 2007 годов рождения. Их в тяжелом состоянии госпитализировали.

Напомним, в Винницкой области в двухэтажном доме вспыхнул пожар. В результате инцидента погибли двое детей, еще трое были спасены.

Также мы сообщали, что 4 октября в Киеве произошел взрыв в многоэтажке. В момент инцидента в квартире находилась семья с детьми.

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