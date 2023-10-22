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Как выглядит терминал "Новой почты" под Харьковом после удара РФ: фото, видео

Харьковская область, Воскресенье 22 октября 2023 12:03
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Как выглядит терминал "Новой почты" под Харьковом после удара РФ: фото, видео Фото: оккупанты обстреляли терминал "Новой почты" (facebook.com/Сергей Болвинов)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики 21 октября разрушили терминал "Новой почты" в селе Коротыч под Харьковом. В сети показали, как выглядит терминал после ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook.

В результате атаки российских оккупантов погибли шесть человек. По последним данным, 16 человек получили ранения из-за обстрела. Половина из них в тяжелом состоянии. Все пострадавшие - это гражданские, сотрудники "Новой почты".

Фото: оккупанты обстреляли терминал "Новой почты"
(facebook.com/Сергей Болвинов)

Оккупанты нанесли удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом около 22:15. Как отмечают местные власти и правоохранители, россияне выпустили зенитные ракеты С-300.

В результате атаки враги вспыхнул пожар, терминал почти полностью разрушен. Также повреждены грузовые автомобили.

Больше о деталях и последствиях циничной атаки россиян - в материале РБК-Украина.

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