Как выглядит терминал "Новой почты" под Харьковом после удара РФ: фото, видео

Российские захватчики 21 октября разрушили терминал "Новой почты" в селе Коротыч под Харьковом. В сети показали, как выглядит терминал после ракетного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника следственного управления полиции Харьковской области Сергея Болвинова в Facebook.

В результате атаки российских оккупантов погибли шесть человек. По последним данным, 16 человек получили ранения из-за обстрела. Половина из них в тяжелом состоянии. Все пострадавшие - это гражданские, сотрудники "Новой почты".

Фото: оккупанты обстреляли терминал "Новой почты"

(facebook.com/Сергей Болвинов)

Оккупанты нанесли удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом около 22:15. Как отмечают местные власти и правоохранители, россияне выпустили зенитные ракеты С-300.

В результате атаки враги вспыхнул пожар, терминал почти полностью разрушен. Также повреждены грузовые автомобили.