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В Донецкой области десантники за один бой ликвидировали 9 единиц техники РФ (видео)

Донецкая область, Воскресенье 22 октября 2023 16:25
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В Донецкой области десантники за один бой ликвидировали 9 единиц техники РФ (видео) Фото: десантники ликвидировали технику РФ (mil-in-ua)
Автор: Карина Левицкая

В Донецкой области украинские десантники ликвидировали девять единиц российской техники. Среди уничтоженного - танки и боевые машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"В одном бою Николаевские десантники уничтожили 5 танков и 4 боевых машин пехоты противника", - объяснили военные.

По данным ВСУ, на рассвете российские оккупанты начали штурм позиций маруновых беретов из Николаева. Чтобы добиться эффекта полной неожиданности враг применил дымы.

Разведка вовремя заметила выдвижение вражеской колонны и артиллерия десантников начала наносить огненное поражение противнику.

Ситуация на фронте

Согласно сведениям Генштаба на 10:00, на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, но ВСУ держат оборону, нанося врагу значительные потери. В частности, напрасны были наступательные действия противника в районах Керамика, Авдеевки, Степного, Тоненького и Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отражено более 15 атак врага.

При этом по мнению главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочка, российские войска и дальше будут пытаться наступать в районе Авдеевки Донецкой области. В ВСУ предполагают, что в этом направлении "игра будет продолжаться вдолгу".

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