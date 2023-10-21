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Потери артиллерии россиян в Запорожской области в пять раз превысили украинские, - WSJ

Украина, Суббота 21 октября 2023 08:34
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Потери артиллерии россиян в Запорожской области в пять раз превысили украинские, - WSJ Фото: потери артиллерии россиян в Запорожской области в пять раз превысили украинские (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россия в Запорожской области потеряла в пять раз больше артиллерии, чем Украина. Этому, в частности, способствует изобретательность украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, около 70% боевых потерь ВСУ являются результатом артиллерийских ударов оккупантов. Поэтому уничтожение российской артиллерии практически помогает спасать жизнь защитников.

WSJ отмечает, что Украина имеет преимущество в точности артиллерии РФ, хотя захватчики все еще имеют большее количество пушек и артустановок. Уничтожать вражескую артиллерию помогает западное вооружение и находчивость украинских военных. Таким образом ВСУ удалось обрести паритет, где РФ раньше имела преимущество.

По данным независимой группы аналитиков WarSpotting, отслеживающей задокументированные потери техники с обеих сторон, с начала контрнаступления ВСУ в июне было уничтожено 177 российских пушек и реактивных систем залпового огня. В Запорожской области уничтожены 92 единиц артиллерийской техники россиян, в то время как Украина потеряла 19 единиц.

Потери россиян на войне против Украины

Напомним, что Минобороны РФ скрывает свои потери в войне против Украины. В начале полномасштабного вторжения у Шойгу значительно уменьшали количество погибших, а затем и вовсе стали замалчивать этот вопрос.

Российские оппозиционные СМИ установили поименный список из более чем 30 тысяч военных РФ, погибших в Украине.

По данным Генштаба ВСУ, в Украине было ликвидировано почти 293 тысячи оккупантов. Только за последние сутки ВСУ уничтожили 790 захватчиков.

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