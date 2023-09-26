Обстрел Одессы и танки Abrams в Украине: новости за 25 сентября

Война России против Украины: последние новости

Оккупанты атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области

Этой ночью оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине. В частности, россияне атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области. В Одессе поврежден морвокзал, также полностью сгорел известный отель, который был своеобразной визитной карточкой города. Из-за обстрелов погибли два человека.

Оккупанты выпустили по Украине 12 крылатых ракет "Калибр", две противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" и 19 "Шахедов". Наши бойцы сбили 30 воздушных целей россиян.

Больше о комбинированной воздушной атаке россиян – читайте в материале РБК-Украина.

Зеленский подтвердил, что танки Abrams уже в Украине: готовят усиление бригад

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что американские Abrams уже прибыли на территорию Украины. Идет подготовка к усилению бригад этими танками.

"Хорошие новости от (министра обороны Украины - ред.) Умерова. "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", - написал Зеленский по итогам ежедневного совещания.

Суд оставил Коломойского под арестом

Киевский апелляционный суд рассмотрел жалобу на меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому. Его решили оставить под арестом.

Стоит заметить, что на судебном заседании присутствовали ведущая 1+1 Наталья Мосейчук, экс-гендиректор "1+1 Media" и бывший министр культуры Александр Ткаченко, телеведущий и актер Юрий Горбунов, а также Александр Дубинский, Игорь Цыганик, Александр Моторный, Алла Мазур и другие.

Они предлагали суду выпустить Коломойского из следственного изолятора под их поручительство. Всего было подано 15 соответствующих ходатайств.

Зеленский провел совещание с членами правительства по зерновому экспорту

Президент Украины Владимир Зеленский вчера, 25 сентября, провел совещание и с чиновниками и Офисом президента по зерновому экспорту.

"Провел совещание и с чиновниками и Офисом по нашему зерновому экспорту. Скоординировали дальнейшие шаги и зафиксировали достигнутые результаты", - говорится в заявлении.

По его словам, Европейская комиссия поддержала дорожную карту взаимного мониторинга экспорта зерна и это полностью рационально. Также Зеленский добавил, что постепенно убираются эмоции по этой теме по большинству вопросов. Он уточнил, что работа с соседями может и должна стать вполне конструктивной, и Украина все для этого делает.

"Третье: я благодарен тем нашим партнерам, которые не допустили нарушений торговых правил Евросоюза и Соглашения об ассоциации. Такой же конструктивной совместной работы, как и с Болгарией и Румынией, ожидаем и от других трех стран-соседей", - сказал президент.

Сборная Украины объявила состав на октябрьские матчи: звездный легионер вернулся в список

Тренерский штаб национальной команды Украины во главе с Сергеем Ребровым обнародовал список футболистов, которые будут готовиться к поединкам квалификации перед Евро-2024 против сборных Северной Македонии и Мальты.

Приглашения в лагерь "сине-желтых" получили 25 исполнителей. Еще три представителя украинской Премьер-лиги попали в резервный список.

В ряды сборной Украины вернется хавбек итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский. Он не попал в национальную команду в сентябре, поскольку из-за смены клуба пропустил весь летний этап подготовки. Он заменит травмированного полузащитника киевского "Динамо" Николая Шапаренко.

Всего в список попали 13 легионеров и только 12 футболистов из УПЛ. Самое большое представительство имеют донецкий "Шахтер" и столичное "Динамо" - по 6 исполнителей. Сбор национальной команды начнется 7 октября в Праге.

США ввели экспортные ограничения против крупнейшего в мире производителя титана из РФ

Соединенные Штаты Америки вчера, 25 сентября, решили ужесточить санкции против пяти российских компаний.

Кто попал под ограничение

Бюро по промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, решило ввести дополнительные ограничения против таких компаний:

ООО "Девайс Консалтинг";

ООО "Грант Инструмент";

"СМТ Айлоджик";

"Стрелой";

ВСМПО-АВИСМА.

В правительстве заявили, что эти организации действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов.

Что известно об этих компаниях

"ВСМПО-АВИСМА" - производитель титана, корпорация выполняет полный технологический цикл - от переработки до выпуска готовых изделий, продукция корпорации, в частности, идет на экспорт.

По информации Минторга, "ВСМПО-АВИСМА" занимается выпуском изделий для военной отрасли России, и с ней связан критический риск перенаправления американских оборонных технологий.

В ООН установили факты пыток россиянами, в результате которых погибли украинцы в оккупации

Российские методы пыток на оккупированной ею части территории Украины были настолько жестокими, что некоторые из ее жертв были замучены до смерти.

Председатель Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе сообщил Совету ООН по правам человека в Женеве, что его команда собрала дополнительные доказательства, указывающие на то, что применение пыток российскими вооруженными силами в районах, находящихся под их контролем, было широко распространенным и систематическим.

"В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что привели к смерти жертвы", - сказал Месе.

В ходе спецоперации в Крыму ликвидировали командующего Черноморским флотом РФ

В результате поражения штаба Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе 22 сентября погибли 34 офицера, среди которых командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов.

"После поражения штаба ЧФ РФ погибло 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению", - сказано в сообщении.

Кроме того, ССО обновили информацию о потерях противника в результате спецоперации по уничтожению большого десантного корабля "Минск".

Поскольку БДК "Минск" на следующий день после атаки должен был выйти на боевое дежурство, личный состав на нем присутствовал. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта.

Аэродром "Халино" в Курске атаковал дрон, уничтожено руководство авиаполка, - источники

На аэродроме "Халино" в российском Курске взорвался беспилотник. В результате чего ликвидированы и пострадали среди руководства авиационного полка врага.

Как стало известно, под атаку дрона попал аэродром "Халино", который расположен в 7 км от центра Курска. Свое название он получил из-за одноименного поселка, который расположен неподалеку.

Отметим, что на аэродроме базируется 14-й гвардейский истребительный авиационный полк им. Жданова, на вооружении которого есть самолеты россиян Су-30СМ.

Сначала "тревожные" новости с аэродрома в Курске начали писать российские Телеграмм-каналы, связанные с авиацией. Взамен российские власти традиционно замалчивают произошедшее.

Однако как рассказали РБК-Украина источники в военной разведке, мощный взрыв произошел на взлетно-посадочной полосе.

Так, россияне перехватили силами РЭБ "украинский БПЛА" рядом с аэродромом, и далее дрон якобы был "безопасно приземлен" на взлетно-посадочной полосе. После этого осмотреть "птичку" и сфотографироваться приехало руководство авиаполка и офицеры ФСБ.

"Когда делегация попыталась осмотреть "трофейный" БПЛА, произошла детонация боеприпаса", - рассказал собеседник.

В результате чего с места происшествия еще в течение длительного времени вывозили убитых и раненых.