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РФ ночью атаковала Украину ракетами и "Шахедами": сколько удалось сбить

Украина, Понедельник 25 сентября 2023 08:25
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РФ ночью атаковала Украину ракетами и "Шахедами": сколько удалось сбить Фото: во время ночной атаки РФ силам ПВО удалось сбить 30 воздушных целей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 25 сентября российские войска атаковали Украину крылатыми ракетами "Калибр", противокорабельными П-800 "Оникс" и ударными дронами типа Shahed. Силам ПВО удалось сбить 30 воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, пуски "Шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Россия), "Калибров" - с малого ракетного корабля и подводной лодки с акватории Черного моря (районы Феодосия, Новороссийск), "Ониксов" - из района Севастополя.

Всего во время ночной атаки зафиксировано 33 средства воздушного нападения:

  • 12 крылатых ракет морского базирования "Калибр";
  • 2 противокорабельные ракеты П-800 "Оникс";
  • 19 ударных БПЛА Shahed-136/131.

Силами противовоздушной обороны удалось уничтожить:

  • 11 крылатых ракет "Калибр";
  • 19 ударных БПЛА Shahed-136/131.

Кроме того, за минувшие сутки, 24 сентября, силы ПВО уничтожили три ударных БПЛА "Ланцет" и четыре разведывательных беспилотника оперативно-тактического уровня.

Ночная атака РФ по Украине 25 сентября

Российские войска в ночь на 25 сентября снова атаковали территорию Украины с воздуха и суши - тревогу объявляли на территории всей страны. Воздушные силы ВСУ предупреждали о применении врагом крылатых ракет "Калибр" и беспилотников-камикадзе типа Shahed, а позже захватчики добавили к ним и "Ониксы".

Большинство взрывов прогремели в Одессе - ее атаковали всеми тремя типами оружия. Также взрывы раздавались и в Кривом Роге.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер назвал последствия вражеской атаки по Одессе и области.

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