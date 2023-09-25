ua en ru
Пн, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты пытались проникнуть в Харьковскую область и обустроить укрепления, - ГПСУ

Харьковская область, Понедельник 25 сентября 2023 12:13
UA EN RU
Оккупанты пытались проникнуть в Харьковскую область и обустроить укрепления, - ГПСУ Фото: в Харьковской области украинские бойцы вытеснили оккупантов за границу (facebook com/zahidnuy.kordon)
Автор: Татьяна Степанова

В Купянском районе Харьковской области пограничники "Стальной границы" вместе с бойцами ВСУ вытеснили оккупантов за пределы Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщили в ГПСУ, строя линию фортификаций на российской стороне, захватчики проникли на территорию Украины и начали возводить укрепления возле границы.

Однако наши разведчики высчитали время, когда на наблюдательном пункте и возле него на украинской территории находились около полутора десятков россиян.

Пограничники совместно с бойцами одной из танковых бригад спланировали совместные меры по вытеснению врага за пределы государственной границы.

"Несколько захватчиков ликвидировали пограничные снайперы, а когда враги начали бежать с территории Украины, наши защитники открыли огонь из танков и минометов", - рассказали в ГПСУ.

Российские ДРГ

Вражеские диверсанты периодически пытаются проникнуть на подконтрольную Украине территорию. Чаще такие случаи фиксируют в Херсонской, Харьковской Черниговской и Сумской областях.

В частности, 27 июля Силы обороны отразили атаку российских диверсантов в Сумской области.

Недавно ночью 1 августа российская ДРГ пыталась прорваться на украинскую территорию со стороны России. Это произошло в Черниговской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
харков Вооруженные силы Украины прикордонники ДПСУ Война России против Украины
NEWS
Здание уничтожено. Как выглядит морвокзал в Одессе после обстрела (фото, видео)
Здание уничтожено. Как выглядит морвокзал в Одессе после обстрела (фото, видео)
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя