Оккупанты пытались проникнуть в Харьковскую область и обустроить укрепления, - ГПСУ
В Купянском районе Харьковской области пограничники "Стальной границы" вместе с бойцами ВСУ вытеснили оккупантов за пределы Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
Как сообщили в ГПСУ, строя линию фортификаций на российской стороне, захватчики проникли на территорию Украины и начали возводить укрепления возле границы.
Однако наши разведчики высчитали время, когда на наблюдательном пункте и возле него на украинской территории находились около полутора десятков россиян.
Пограничники совместно с бойцами одной из танковых бригад спланировали совместные меры по вытеснению врага за пределы государственной границы.
"Несколько захватчиков ликвидировали пограничные снайперы, а когда враги начали бежать с территории Украины, наши защитники открыли огонь из танков и минометов", - рассказали в ГПСУ.
Российские ДРГ
Вражеские диверсанты периодически пытаются проникнуть на подконтрольную Украине территорию. Чаще такие случаи фиксируют в Херсонской, Харьковской Черниговской и Сумской областях.
В частности, 27 июля Силы обороны отразили атаку российских диверсантов в Сумской области.
Недавно ночью 1 августа российская ДРГ пыталась прорваться на украинскую территорию со стороны России. Это произошло в Черниговской области.
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