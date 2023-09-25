ua en ru
Пн, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ на Таврическом направлении используют форму украинской армии. В ВСУ рассказали детали

Украина, Понедельник 25 сентября 2023 20:00
UA EN RU
РФ на Таврическом направлении используют форму украинской армии. В ВСУ рассказали детали Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные на Таврическом направлении используют форму ВСУ, однако украинские военные могут распознать врага и не подпускают их к своим позициям.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун, передает РБК-Украина .

Ранее он рассказывал, что на Таврическом направлении оккупанты начали переодеваться в форму Вооруженных сил Украины, однако не называл это массовым явлением.

"Потому что формы нет, но скажем так специфические какие-то подразделения где-то по своей инициативе, где-то возможно по приказу (одевают форму - ред.). Формы нашей у них я так понимаю немного, поэтому это массовым явлением назвать нельзя", - сказал Штупун.

По его словам, периодически это еще от изначально широкомасштабного вторжения фиксировалось и под Черниговом, и возле Киева, и потом уже возле Бахмута, в Луганской области, и на Таврическом направлении враг также не перестает нарушать правила ведения войны.

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления уточнил, что таким образом враг пытается ввести в заблуждение украинских военных, чтобы они максимально подпустили его к своим позициям. Штупун уточнил, что у ВСУ есть определенные алгоритмы понимания "свой-чужой", поэтому военных просто так не обмануть.

Ситуация на Таврическом направлении

Сегодня сообщалось, что украинские военные успешно держат оборону на Таврическом направлении. В частности, за прошедшие сутки ВСУ отбили атаки в районе Авдеевки, Марьинки Донецкой области и Работино Запорожской области.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 821 огневую задачу.

"Общие потери врага составили 176 человек (безвозвратные - 59, раненые - 117). Уничтожено 38 единиц военной техники противника", - добавили в пресс-центре.

В июле Генштаб ВСУ сообщал, что российские оккупанты переодевались в форму украинских военных с белыми повязками при штурме в районе населенного пункта Пески Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Война в Украине
NEWS
Здание уничтожено. Как выглядит морвокзал в Одессе после обстрела (фото, видео)
Здание уничтожено. Как выглядит морвокзал в Одессе после обстрела (фото, видео)
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя