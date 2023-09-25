В ООН установили факты пыток россиянами, в результате которых погибли украинцы в оккупации

Российские методы пыток на оккупированной ею части территории Украины были настолько жестокими, что некоторые из ее жертв были замучены до смерти.

Об этом заявил глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Он сообщил Совету ООН по правам человека в Женеве, что его команда собрала дополнительные доказательства, указывающие на то, что применение пыток российскими вооруженными силами в районах, находящихся под их контролем, было широко распространенным и систематическим.

"В некоторых случаях пытки применялись с такой жестокостью, что привели к смерти жертвы", - сказал Месе.

Какие места в Украине посещала комиссия ООН

Комиссия Месе посетила части Украины, ранее удерживаемые российскими войсками. Речь идет о деоккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей.

Reuters пишет, что было установлено, что пытки применяли в основном в "центрах содержания под стражей", которые находятся в ведении оккупационных российских властей.

Ранее эта комиссия заявляла, что нарушения, совершенные российскими войсками в Украине, в частности применение пыток, могут представлять собой преступления против человечности.

Геноцид украинцев

Недавно глава Независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Месе заявил, что организация все еще не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид.

По его словам, комиссия не имеет достаточных доказательств, соответствующих юридической квалификации Конвенции о геноциде.

Вместе с тем специальный докладчик ООН по пыткам Элис Джилл Эдвардс заявила о том, что пытки российских силовиков в отношении украинцев являются частью политики Кремля.