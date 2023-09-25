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Сборная Украины объявила состав на октябрьские матчи: звездный легионер вернулся в список

Киев, Понедельник 25 сентября 2023 15:12
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Сборная Украины объявила состав на октябрьские матчи: звездный легионер вернулся в список Фото: Сергей Ребров в заявку "сине-желтых" внес "косметические" изменения (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины во главе с Сергеем Ребровым обнародовал список футболистов, которые будут готовиться к поединкам квалификации перед Евро-2024 против сборных Северной Македонии и Мальты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Приглашения в лагерь "сине-желтых" получили 25 исполнителей. Еще три представителя украинской Премьер-лиги попали в резервный список.

В ряды сборной Украины вернется хавбек итальянского "Дженоа" Руслан Малиновский. Он не попал в национальную команду в сентябре, поскольку из-за смены клуба пропустил весь летний этап подготовки. Он заменит травмированного полузащитника киевского "Динамо" Николая Шапаренко.

Всего в список попали 13 легионеров и только 12 футболистов из УПЛ. Самое большое представительство имеют донецкий "Шахтер" и столичное "Динамо" – по 6 исполнителей. Сбор национальной команды начнется 7 октября в Праге.

Состав сборной Украины на октябрьские матчи квалификации к Евро-2024:

Вратари: Бущан, Трубин, Лунин

Защитники: Матвиенко, Конопля, Попов, Караваев, Миколенко, Забарный, Кривцов, Михайличенко

Полузащитники: Ярмоленко, Буяльский, Степаненко, Зубков, Судаков, Назарина, Зинченко, Цыганков, Мудрик, Сидорчук, Малиновский

Нападающие: Яремчук, Довбик, Ванат

Резервный список: Сваток, Пихаленок, Тымчик

Сборная Украины объявила состав на октябрьские матчи: звездный легионер вернулся в список

Ранее УАФ выбрала место проведения поединка против Северной Македонии 14 октября. Национальная команда Украины примет балканцев в Праге. Домом "сине-желтых" станет легендарный стадион "Летна".

К слову, ранее составили топ-10 самых дорогих украинских легионеров с Мудриком во главе.

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Сборная Украины Сергей Ребров
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