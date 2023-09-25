Танки, пушки и не только. "Армия дронов" побила рекорд по количеству уничтоженной техники РФ

"Армия дронов" продолжает уничтожать российскую технику на территории Украины. Оккупанты за последнюю неделю потеряли десятки танков и пушек на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова.

"Армия дронов" ставит рекорды по поражению российской техники - результаты недели", - говорится в сообщении. Федоров отмечает, что наши воины продолжают поражать пушки, которые мешают двигаться вперед. За последнюю неделю есть новый рекорд - минус 64 российские пушки. Также операторы дронов поразили 27 танков, 55 грузовиков и многое другое. Фото: Потери России (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua) "Общее количество пораженной техники за прошедшую неделю - 205 единиц. Мощные результаты", - добавил вице-премьер. "Армия дронов" уничтожает россиян Ранее РБК-Украина сообщало, что "Армия дронов" наносит значительные потери российской армии на разных направлениях фронта. Бойцам удалось уничтожить российскую самоходную артиллерийскую установку "Акация". Также благодаря проекту "Армия дронов" украинские военные снабжаются лучшими образцами беспилотных летательных аппаратов.