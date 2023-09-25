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Аэродром "Халино" в Курске атаковал дрон, уничтожено руководство авиаполка, - источники

Курск, Понедельник 25 сентября 2023 11:54
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Аэродром "Халино" в Курске атаковал дрон, уничтожено руководство авиаполка, - источники Фото: аэродром "Халино" в Курске атаковал дрон, уничтожено руководство авиаполка (росСМИ)
Автор: Мария Кучерявец

На аэродроме "Халино" в российском Курске взорвался беспилотник. В результате чего есть погибшие и пострадавшие среди руководства авиационного полка врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в ГУР.

Как стало известно, под атаку дрона попал аэродром "Халино", расположенный в 7 км от центра Курска. Свое название он получил из-за одноименного поселка, расположенного неподалеку.

Отметим, что на аэродроме базируется 14-й гвардейский истребительный авиационный полк им. Жданова, на вооружении которого есть самолеты россиян Су-30СМ.

Сначала "тревожные" новости с аэродрома в Курске начали писать российские Телеграм-каналы, связанные с авиацией. В то же время российские власти традиционно умалчивают о случившемся.

Однако, как рассказали РБК-Украина источники в военной разведке, мощный взрыв произошел на взлетно-посадочной полосе.

Так, россияне перехватили силами РЭБ "украинский БПЛА" рядом с аэродромом, и дальше дрон якобы был "безопасно приземлен" на взлетно-посадочной полосе. После этого осмотреть "птичку" и сфотографироваться приехало руководство авиаполка и офицеры ФСБ.

"Когда делегация попыталась осмотреть "трофейный" БПЛА, произошла детонация боеприпаса", - рассказал собеседник.

В результате с места происшествия еще в течение длительного времени вывозили убитых и раненых.

В частности, по данным источников, при взрыве были убиты или получили ранения:

  • командир 14 авиаполка;
  • один из его заместителей;
  • группа офицеров-авиаторов;
  • представитель военной контрразведки ФСБ;
  • работники аэродрома.

Атаки на Курск

Напомним, что этим утром в российском Курске жаловались на атаку беспилотников. Как впоследствии рассказали РБК-Украина источники, в результате новой "бавовны" есть попадание в местное здание МВД.

Кроме того, источник подчеркнул, что атаки на Курск продолжаются.

В частности, вчера там тоже было неспокойно. Так, украинский беспилотник не только атаковал здание ФСБ России в Курске в день города, а еще под атаку попал нефтеперерабатывающий завод возле местного аэродрома.

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атака дронов ГУР Росавиация Курская область
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