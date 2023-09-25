Зеленский подтвердил, что танки Abrams уже в Украине: готовят усиление бригад

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что американские Abrams уже прибыли на территорию Украины. Идет подготовка к усилению бригад этими танками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

"Хорошие новости от (министра обороны Украины - ред.) Умерова. "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок", - написал Зеленский по итогам ежедневного совещания.

Танки Abrams для Украины

Напомним, что еще 25 января американский лидер Джо Байден заявил, что США передадут Украине свои танки Abrams до конца этого года.

Следует отметить, что речь идет о танках Abrams M1A1 вместо версии M1A2. Как объясняли в Пентагоне, это ускорит поставки танков.

В июле стало известно, что военнослужащие ВСУ начали обучение на американских танках на базе в Германии.

При этом бывший министр обороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что Abrams якобы не будут участвовать в текущем украинском контрнаступлении.

На днях представитель Пентагона заявил, что танки будут доставлены в Украину уже в ближайшие дни и недели.

А уже сегодня журналисты The New York Times со ссылкой на двух чиновников американского министерства обороны сообщили, что первая партия прибыла в Украину 23 сентября, однако их точное количество не указали.

Как Украина будет использовать американские танки

Добавим, руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в интервью одному из изданий рассказал, что Украина будет использовать танки Abrams "очень осторожно и только для хорошо разработанных операций".

Главный разведчик объяснил, если такие танки использовать на передовой и просто в общевойсковом бою, то они не проживут слишком долго. Ведь такие машины следует применять в прорывных и очень хорошо подготовленных операциях.

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