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Зеленский провел совещание с членами правительства по зерновому экспорту

Украина, Понедельник 25 сентября 2023 21:51
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Зеленский провел совещание с членами правительства по зерновому экспорту Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 25 сентября, провел совещание и с чиновниками и Офисом президента по зерновому экспорту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украины в Facebook.

"Провел совещание и с чиновниками и Офисом по нашему зерновому экспорту. Скоординировали дальнейшие шаги и зафиксировали достигнутые результаты", - говорится в заявлении.

По его словам, Европейская комиссия поддержала дорожную карту взаимного мониторинга экспорта зерна и это полностью рационально.

Также Зеленский добавил, что постепенно убираются эмоции по этой теме по большинству вопросов. Он уточнил, что работа с соседями может и должна стать вполне конструктивной, и Украина все для этого делает.

"Третье: я благодарен тем нашим партнерам, которые не допустили нарушений торговых правил Евросоюза и Соглашения об ассоциации. Такой же конструктивной совместной работы, как и с Болгарией и Румынией, ожидаем и от других трех стран-соседей", - сказал президент.

Зеленский добавил, что Евросоюз - это пространство для взаимопонимания и сотрудничества.

Конфликт между Украиной и Польшей

Напомним, 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинского зерна в Польшу, Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели запрет на государственном уровне.

Украина подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН заявил, что партнеры в Европе подрывают солидарность политическим театром. В Польше в свою очередь сделали ряд резких заявлений, в частности, о снижении помощи Украине из-за "зернового вопроса" и поставок оружия.

Детальнее о том, что происходит между Украиной и Польшей - в материале РБК-Украина.

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