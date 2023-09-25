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Ночная атака на Одессу: в ова рассказали о последствиях

Понедельник 25 сентября 2023 06:15
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Ночная атака на Одессу: в ова рассказали о последствиях Фото: что известно о последствиях атаки на Одессу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью 25 сентября россияне обстреляли Одессу - под удар попала припортовая инфраструктура, также разрушения получила нежилая высотка и несколько других объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера.

Так, россияне атаковали Одесскую область ударными беспилотниками и двумя типами ракет.

"К сожалению, есть попадание. Под ударом оказалась припортовая инфраструктура. В нежилой высотке в г. Одесса вспыхнул пожар. Он был оперативно ликвидирован", - сказал Кипер.

Также были зафиксированы разрушения в складском помещении и одном из частных домов Одесского района.

Он также сообщил, что взрывной волной травмировал один человек. Женщина получила повреждения обломками, сейчас получает всю необходимую помощь в местной больнице.

Воздушная атака 25 сентября

В ночь на 25 сентября россияне снова атаковали территорию Украины с воздуха и суши - тревогу объявляли по территории всей страны. Воздушные силы предупреждают о применении врагом крылатых ракет "Калибр" и беспилотников-камикадзе типа Shahed, а позже захватчики добавили к ним и "Ониксы".

Большинство взрывов раздалось в Одессе - ее атаковали всеми тремя типами оружия. Кроме этого, взрывы раздавались и в Кривом Роге.

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