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В ходе спецоперации в Крыму ликвидировали командующего Черноморским флотом РФ

Понедельник 25 сентября 2023 13:43
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В ходе спецоперации в Крыму ликвидировали командующего Черноморским флотом РФ Фото: командующий Черноморским флотом РФ Виктор Соколов (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате поражения штаба Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе 22 сентября погибли 34 офицера, среди которых командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Виктор Соколов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы спецопераций.

"После поражения штаба ЧФ РФ погибло 34 офицера, среди них командующий ЧФ РФ. Еще 105 оккупантов были ранены. Здание штаба не подлежит восстановлению", - сказано в сообщении.

Кроме того, ССО обновили информацию о потерях противника в результате спецоперации по уничтожению большого десантного корабля "Минск".

Поскольку БДК "Минск" на следующий день после атаки должен был выйти на боевое дежурство, личный состав был на нем. Безвозвратные потери составили 62 оккупанта.

Атака на штаб РФ в Севастополе

22 сентября по штабу Черноморского флота РФ был нанесен ракетный удар. В Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные. По данным СМИ, Украина использовала для этой атаки ракеты Storm Shadow.

Больше об атаке можете узнать в материале РБК-Украина.

Атака на Севастополь

В ночь на 13 сентября украинские бойцы ударили по российским военно-морским целям и портовой инфраструктуре в Севастополе, в результате чего были уничтожены плавсредства "Минск" и "Ростов". Позже командующий Воздушных сил Николай Олещук намекнул, что атаку провели с помощью дальнобойных ракет от западных партнеров.

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