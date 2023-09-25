США ввели экспортные ограничения против крупнейшего в мире производителя титана из РФ

Соединенные Штаты Америки сегодня, 25 сентября, решили ужесточить санкции против пяти российских компаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный журнал Федерального правительства США .

Отмечается, что Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении пяти компаний из России.

Кто попал под ограничение

Бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящее в структуру Минторга США, решило ввести дополнительные ограничения против таких компаний:

ООО "Девайс Консалтинг";

ООО "Грант Инструмент";

"СМТ Айлоджик";

"Стрелой";

ВСМПО-АВИСМА.

В правительстве заявили, что эти организации действуют вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов.

Что известно об этих компаниях

"ВСМПО-АВИСМА" - производитель титана, корпорация выполняет полный технологический цикл - от переработки до выпуска готовых изделий, продукция корпорации, в частности, идет на экспорт.

По информации Минторга, "ВСМПО-АВИСМА" занимается выпуском изделий для военной отрасли России, и с ней связан критический риск перенаправления американских оборонных технологий.

Еще четыре компании, попавшие под санкции, по утверждению Минторга, поставляли компоненты для беспилотников в интересах Главного разведывательного управления Генерального штаба России.

Ограничения ввели не только против России

Также Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении 23 организаций из других стран по всему миру.

Речь идет о юридических лицах, которые зарегистрированы в Германии, Китае, ОАЭ, Омане, Пакистане и Финляндии.

Санкции США против России

Недавно США ввели новый пакет санкций против России. Под ограничения попали фабрики, банки и суда.

Позже Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против международной сети, помогающей Ирану производить беспилотники. Под ограничения попали компании из России.

Также законодатели Соединенных Штатов Америки предложили законопроект, в котором призывают расширить санкции против Северной Кореи из-за ее поддержки войны Российской Федерации.