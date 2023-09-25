Штурмовики показали, как заходили на позиции оккупантов под Андреевкой (видео)

Штормовые группы украинских сил обороны показали, как заходили на позиции российских оккупантов под освобожденной Андреевкой Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал Третьей штурмовой бригады.

"Штурмовые группы закрепляются в отраженных у окупантов блиндажах, собирают БК и трофеи, и выдвигаются штурмовать позиции в лесополосе дальше", - говорится в сообщении.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро понедельника, 25 сентября, ВСУ отразили атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области и продолжают закрепляться на занятых рубежах. За прошедшие сутки произошло более 32 боевых столкновений.

В частности, как пишет Институт изучения войны, ВСУ заставили россиян отступить под Клищеевкой, в свою очередь, захватчики использовали затишье на границе Донецкой и Запорожской областей, чтобы возобновить свою оборону.